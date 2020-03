NBA - Milwaukee : Antetokounmpo à l'arrêt

Giannis Antetokounmpo peut rentrer chez lui, il ne participera pas à la fin du road-trip des Milwaukee Bucks à l’Ouest. Le MVP de la saison dernière avait chuté lors du match au sommet contre les Los Angeles Lakers vendredi (défaite 113-103) et s’était fait mal au genou gauche. L’IRM qu’il a passée n’a rien révélé de très grave, mais le « Greek Freak » manquera au moins les deux prochains matchs des Bucks, à Phoenix ce dimanche et à Denver lundi. Reste à savoir s’il pourra jouer jeudi contre Boston ou samedi contre Golden State. L’absence du Grec de 25 ans, auteur de 29,6 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes de moyenne cette saison, ne devrait pas être trop préjudiciable aux Bucks, d’ores et déjà qualifiés pour les play-offs et qui comptent neuf victoires d'avance sur Toronto, deuxième, à 19 matchs de la fin de la saison régulière.