Phoenix impose sa loi

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 5 novembre 2022

Et de neuf ! Jamais dans leur histoire les Milwaukee Bucks n'avaient remporté plus de sept matchs de suite pour entamer la saison. Ils en sont désormais à neuf, après leur facile succès sur Oklahoma City samedi soir : 108-94. La franchise du Wisconsin était pourtant privée de Giannis Antetokounmpo, laissé au repos au lendemain de son premier triple-double de la saison à Minnesota, mais Brook Lopez a pris son relais de belle manière, avec 25 points au compteur.Prochain match : à Atlanta lundi, pour la passe de dix ? Les Hawks, justement, se sont défaits quant à eux de New Orleans, mais ils ont eu besoin de la prolongation : 124-121. Clint Capela termine avec 21 points et 19 rebonds et Dejounte Murray en triple-double (22pts, 10rbds, 11pds) à l'issue de cette rencontre qu'Atlanta a menée pendant une grande partie du temps, mais où les Pelicans ont bien failli réussir le hold-up. Alors que New Orleans menait 109-107 à cinq secondes de la fin du temps réglementaire, Murray a égalisé puis Brandon Ingram a manqué le tir de la gagne au buzzer. Atlanta a ensuite remporté la prolongation 15-12. Boston a le même bilan que les Hawks (6v-3d) après son succès 118-133 à New York au terme d'un match où les Celtics ont creusé l'écart tout au long de la deuxième mi-temps. Jaylen Brown termine avec 30 points et Jayson Tatum avec 26.A noter également, toujours à l'Est, la victoire de Brooklyn (toujours privé de Kyrie Irving, suspendu) 94-98 à Charlotte, avec 27 points et 8 rebonds de Kevin Durant.A l'Ouest, le leader se nomme Phoenix, et les Suns ont remporté le match au sommet contre Portland qui les avaient battus la veille (106-108). Face à des Blazers privés de Damian Lillard (mollet) et Anfernee Simmons (pied), Phoenix n'a pas eu à forcer et l'a emporté 102-82, comptant même 29 points d'avance au cœur du dernier quart. Devin Booker a inscrit 24 pointsAprès trois défaites de suite, victoire également pour Minnesota (9eme) face à lanterne rouge Houston sur le score de 129-117, sans Rudy Gobert, en protocole covid, mais avec un Karl-Anthony Towns à 25 points, 9 rebonds et 6 passes.Charlotte Hornets -: 94-98>>> Stats de Théo Maledon (CHA) : 11 minutes de jeu, 2 points (1/3 aux tirs dont 0/1 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 3 rebonds, 2 passes, 1 fauteNew York Knicks -: 118-133>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 11 minutes de jeu, 3 points (1/1 au tir dont 1/1 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 1 rebond, 1 passe, 1 interception, 2 ballons perdus, 2 fautes- Oklahoma City Thunder : 108-94>>> Stats d'Ousmane Dieng (OKC) : 22 minutes de jeu, 8 points (3/4 aux tirs dont 2/3 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 4 rebonds, 5 passes- Houston Rockets : 129-117>>> Rudy Gobert (MIN), en protocole covid, n'a pas joué- Portland Trail Blazers : 102-82>>> Olivier Sarr (POR), blessé au poignet, n'a pas jouéOrlando Magic -: 123-126 ap- New Orleans Pelicans : 124-121 ap- San Antonio Spurs : 126-101