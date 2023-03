« Mais qui sommes-nous pour penser qu'on peut jouer trois quart-temps et gagner un match ? » La question est posée par Mike Malone et vise évidemment ses joueurs, coupables d’avoir encaissé 49 points dès le premier quart-temps de leur déplacement sur le parquet des Raptors. Menés de 19 points (49-30) après douze minutes, les Nuggets sont parvenus à revenir au score mais n’avaient plus de jus pour s’imposer.

« Comment peut-on passer de lâcher 49 points dans le premier quart-temps à en lâcher 23, 26 et 27 (les trois suivants) ? Sérieusement ! Peut-être qu'à Detroit, mon discours d'avant-match sera : 'On commence à jouer en étant menés 49-20.' Peut-être que ça parlera à nos gars », ironise le coach, dont l'équipe n’avait jamais encaissé autant sur un quart-temps cette saison.

Sa formation vient ainsi de perdre un quatrième match de suite (Bulls, Spurs, Nets et Raptors), une première cette saison. « Tout le monde joue pour quelque chose. San Antonio pour sa fierté, Brooklyn essaie de s'accrocher à sa cinquième place ou peut-être remonter, Toronto se bat comme un diable pour être en playoffs », énumère Malone.

Ce dernier ajoute : « On est peut-être devenus un peu tendres à force de gagner. On se dit que ça va aller... C'est une formidable opportunité pour nous. J'adore le fait qu'on soit face à l'adversité. Je suis là, je ne vais nulle part et je vais trouver des gars qui veulent se battre avec moi. On ne peut pas se relâcher à 13 matches de la fin de la saison. On doit essayer de trouver un moyen de retrouver notre assurance. »

Premiers de leur conférence depuis la mi-décembre, les Nuggets ne sont pas pour autant menacés au classement, en gardant quatre matchs d'avance sur les Grizzlies, qui restent pourtant sur trois victoires de suite.

