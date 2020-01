NBA : Middleton cartonne, Toronto nouveau dauphin des Bucks, Dallas humilié

Plus d'infos à venir



NBA - SAISON REGULIERE

Mardi 28 Janvier 2020

Charlotte Hornets - New York Knicks : 97-92

>>> Nicolas Batum (CHA) n'a pas joué

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 3 minutes, 3 points (1 sur 1 au tir, dont 1 sur 1 à trois points), 2 fautes



Philadelphia 76ers - Golden State Warriors : 115-104

Toronto Raptors - Atlanta Hawks : 130-114

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans : 111-125

Milwaukee Bucks - Washington Wizards : 151-131

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 21 minutes, 4 points (2 sur 7 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 7 rebonds, 2 passes, 1 contre, 2 ballons perdus, 3 fautes



Miami Heat - Boston Celtics : 101-109

>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué



Memphis Grizzlies - Denver Nuggets : 104-96

Dallas Mavericks - Phoenix Suns : 104-133

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 5 minutes, 0 point (aucun tir), 1 rebond, 1 passe, 1 faute



Reporté

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers