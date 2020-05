NBA : Michael Jordan taclé par un ex-coéquipier

"Si MJ a un problème avec moi..."

Véritable phénomène mondial, la série "The Last Dance", retraçant le parcours de Michael Jordan et notamment sa dernière saison chez les Bulls, a pris fin le week-end dernier, avec la diffusion dimanche des deux derniers épisodes sur ESPN de l’autre côté de l’Atlantique, puis le lendemain sur Netflix, en France notamment. Une série réalisée sous le contrôle de "His Airness", qui a pu régler ses comptes avec Horace Grant, l’accusant d’avoir fourni des informations au journaliste Sam Smith, auteur en 1991 du livre "The Jordan Rules", où on découvrait la part d’ombre de Jordan.Dans la série documentaire, Grant, coéquipier de Jordan de 1987 à 1994 et triple champion NBA avec les Bulls, niait déjà être à l’origine de ces confidences. Ce qu’il a de nouveau martelé, cette fois sans filtre, dans une interview à ESPN Chicago. "Comme je l’ai déjà dit à tout le monde, c’est un mensonge pur et simple. Mensonge, mensonge, mensonge. Et comme je l’ai aussi dit, si MJ a un problème avec moi, on en parle ou on le règle d’une autre manière, a-t-il d’abord déclaré, avant d’évoquer sa relation avec l’auteur du livre. On a toujours été très bons amis avec Sam. Et on l’est toujours. Mais le vestiaire est sacré, et jamais je ne raconterais quelque chose d’intime. Et puis Sam était un journaliste d’investigation, il avait besoin de deux sources pour écrire son livre. Pourquoi MJ ne parle-t-il que de moi ?"L’ancien intérieur, qui avait rejoint le Magic après la première retraite de Jordan, et aidé à éliminer les Bulls au deuxième tour des playoffs en 1995 lors de son retour, s’en est pris ensuite à ce "pseudo-documentaire. Si tu disais quelque chose sur lui, il te coupait. Avant d’essayer de te salir ta réputation. Regardez Charles Barkley. Ils étaient amis depuis 20, 30 ans. Et il a dit quelque chose sur le management de Michael aux Hornets et ils ne se sont plus parlé depuis. Ce que je veux dire, c’est qu’il a dit que j’étais une balance mais après 30, 35 ans, il raconte cette anecdote sur son année de rookie, quand il est entré dans la chambre d’un coéquipier et qu’il a vu de la coke, de l’herbe et des femmes. Mais pourquoi parle-t-il de ça ? Quel est le rapport ? Si vous voulez traitez quelqu’un de balance, ça, c’en est une…"