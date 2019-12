NBA : Miami stoppé dans son élan

Le match de la nuit : Minnesota – Brooklyn

Le MVP de la nuit : Devin Booker

Le flop de la nuit : Orlando

Le Français de la nuit : Ian Mahinmi

Le Top 5 de la nuit : Giannis Antetokounmpo au top !

NBA - SAISON REGULIERE

Lundi 30 décembre 2019

Troisième défaite de suite pour Brooklyn qui, après New York et Houston, a subi la loi de Minnesota. A domicile, les Timberwolves se sont imposés 122-115 après prolongation, à l’issue d’une rencontre très serrée où aucune des deux équipes n’a compté plus de neuf points d’avance. Si les Nets ont été devant durant la majeure partie de la rencontre, et qu’ils menaient encore de cinq points à 1’25 de la fin (101-96), ils ont encaissé un 7-0 en 50 secondes (dont cinq points de Gorgui Dieng), puis Taurean Prince a emmené les deux équipes en prolongation sur un tir à 29 secondes du buzzer. Une prolongation où les Wolves n’ont jamais été menés, et qu’ils ont remportée 19-12. Shabazz Napier termine avec 24 points et 8 rebonds, alors que les 36 points, 5 rebonds et 8 passes de Spencer Dinwiddie n’ont pas suffi aux Nets.Dans un match entre deux équipes très proches au classement qui vont sans doute lutter jusqu’au bout pour la huitième place à l’Ouest, Phoenix est allé s’imposer 122-116 à Portland et revient à une victoire de son adversaire du jour. Ce sont pourtant les Blazers qui ont mené pendant la grande majorité de la rencontre, leur avance allant même jusqu’à +19 en fin de premier quart (64-55 à la mi-temps). A 2’49 de la fin, ils menaient encore 108-107, avant que les Suns ne signent un 15-8 rédhibitoire dans le money-time, grâce notamment un grand Devin Booker, qui terminera avec 33 points, 6 rebonds et 7 passes, mais aucun tir à 3 points tenté.Opposé à la pire équipe de la Ligue, qui venait de perdre ses dix derniers matchs, Orlando (8eme) ne s’attendait sans doute pas à perdre à domicile contre Atlanta, qui plus est privé de son meilleur joueur Trae Young. Et pourtant, le Magic s’est incliné 93-101 à l’Amway Center ! Les Floridiens menaient pourtant 57-47 à la mi-temps, mais ont connu un troisième quart très difficile (15-27), qu’ils n’ont jamais réussi à rattraper. Si les deux leaders offensifs du Magic Nikola Vucevic (27pts, 6rbds) et Evan Fournier (22pts) ont été au rendez-vous, cela n’a pas été le cas de leurs coéquipiers. En face, la marque a été bien répartie, avec 21 points pour Brandon Goodwin, 19 pour Kevin Huerter ou encore 18 pour Alex Len.A 33 ans, le pivot de Washington s’est offert son record de points en carrière, inscrivant 25 points lors de la belle victoire (123-105) de la franchise de la capitale contre Miami, qui restait pourtant sur cinq succès de suite. Ian Mahinmi a réussi 10 de ses 11 tirs, ne manquant qu’un seul tir à 3 points (2 sur 3) ! Alors qu’il avait vécu la « pire saison de sa carrière" en 2018-19 avec seulement 34 matchs disputés, et qu’il avait manqué les 21 premières rencontres de cette saison pour cause de blessure au genou, le Français espère enfin entrevoir le bout du tunnel. Surtout qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain.Orlando Magic -: 93-101>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 37 minutes de jeu, 22 points (10 sur 21 aux tirs, dont 2/6 à 3pts), 3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre subi, 4 ballons perdus, 5 fautes- Miami Heat : 123-105>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 28 minutes de jeu, 25 points (10 sur 11 aux tirs, dont 2/3 à 3pts), 5 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 2 contres, 1 fauteChicago Bulls -: 102-123>>> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 3 minutes de jeu, 0 point (0 sur 3 aux tirs, dont 0/2 à 3pts), 1 contre subi- Brooklyn Nets : 122-115 ap>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 20 minutes de jeu, 11 points (4 sur 7 aux tirs, dont 3/5 à 3pts), 5 rebonds, 1 interception, 2 ballons perdus, 3 fautes- Detroit Pistons : 104-81>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 34 minutes de jeu, 13 points (6 sur 11 aux tirs, dont 0 tir à 3pts), 19 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 3 contres réussis, 2 contres subis, 4 ballons perdus, 5 fautes>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 2 minutes de jeu, 0 point (0 tir)Portland Trail Blazers -: 116-122>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas joué>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 5 minutes de jeu, 0 point (0 tir), 2 passes, 1 contre