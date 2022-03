NBA : Miami plus que jamais leader, LeBron prend feu

56 points pour LeBron James !

Memphis nouveau deuxième !

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 5 mars 2022

Le patron de l’Est, c’est Miami ! Les deux premiers de la Conférence s’affrontaient samedi en Floride, et le Heat n’a pas fait dans le détail en battant Philadelphia sur le score de 99-82 pour désormais compter trois matchs d’avance sur les 76ers en tête du classement. Les Floridiens ont mené cette partie quasiment de bout en bout, comptant quatorze points d’avance à la mi-temps (54-40), avant de voir Philadelphia revenir à -2 à la fin du troisième quart, et de finalement remporter le dernier 26-14., qui étaient privés de James Harden, touché aux adducteurs.Il a 37 ans mais il est toujours au sommet de son art ! LeBron James a encore réussi une immense performance lors du match remporté 124-116 par les Lakers contre Golden State. Le « Choosen One » a inscrit 56 points en 39 minutes, à 19 sur 31 aux tirs dont 6 sur 11 à 3 points, et 12 sur 13 aux lancers-francs !Dans le sillage de leur superstar, les Lakers sont parvenus à l’emporter en gérant mieux le money-time alors que les Warriors, qui avaient compté quatorze points d’avance en fin de deuxième quart, menaient encore 112-111 à 3’47 de la fin. LeBron James a d’ailleurs marqué 16 points dans le dernier quart. Malgré les 30 points de Stephen Curry, Golden State encaisse sa quatrième défaite de suite, et Steve Kerr a d’ores et déjà annoncé que ses stars seront au repos lundi à Denver.Ce nouvel échec de Golden State fait les affaires de Memphis, qui en profite pour prendre la deuxième place de la Conférence Ouest (à 8 matchs de Phoenix) aux Californiens, après sa large victoire 124-96 contre Orlando.Même privé de Luka Doncic, touché à un orteil, Dallas (5eme) est parvenu à s’imposer de justesse contre Sacramento (13eme), sur le score de 114-113. Menés quasiment tout le match, avec un écart de -19 dans le deuxième quart, les Mavericks sont revenus petit à petit et l’ont emporté grâce à un tir à 3 points décisif de Dorian Finney-Smith (17pts) à moins de quatre secondes de la fin. Spencer Dinwiddie a ajouté 36 points, alors qu’en face De’Aron Fox a cartonné, avec 44 points, record en carrière égalé. Minnesota occupe de son côté la septième place de l'Ouest, après son succès 135-121 contre Portland (11eme), dans un match où les Wolves ont fait la différence dans le money-time, avec notamment un Karl-Anthony Towns qui termine avec 36 points, 15 rebonds et 5 passes (38pts pour Anfernee Simons côté Blazers).- Sacramento Kings : 114-113>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 8 minutes de jeu, 0 point (0/2 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 rebond, 1 passe- Orlando Magic : 124-96>>> Stats de Killian Tillie (MEM) : 5 minutes de jeu, 0 point (0/2 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 rebond, 1 passe, 2 fautes>>> Yves Pons (MEM) n'était pas dans le groupe- Philadelphia 76ers : 99-82- Portland Trail Blazers : 125-116- Golden State Warriors : 124-116- San Antonio Spurs : 123-117