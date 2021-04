NBA : Miami inquiet pour Oladipo, Beverley absent un mois

Oladipo de nouveau sur le flanc, Beverley absent un mois. Alors qu’il préférerait aider son équipe sur le parquet, Patrick Beverley enchaine les aller-retours à l’infirmerie. Absent pour douze rencontres entre le 12 mars et le 4 avril en raison d’une blessure à un genou, le meneur des Clippers avait fait son retour mercredi face à Portland et enchainé deux jours plus tard contre Phoenix. Mais voilà, rien ne s’est passé comme il l’avait prévu. Le joueur de 32 ans s’est blessé à la main gauche dans le dernier quart-temps juste avant d’être expulsé pour avoir donné un vilain coup de coude à Chris Paul. Le diagnostic a été rendu public par la franchise californienne. Beverley souffre d’une fracture du quatrième métacarpien et a été opéré vendredi. Il sera réévalué d’ici trois à quatre semaines. « C'est juste difficile. Parce que Pat est un travailleur acharné et qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour revenir. C'est un guerrier et il sera de retour dès qu'il le pourra », a déploré son entraineur Tyronn Lue dans des propos rapportés par ESPN. Les Clippers, troisièmes à l’Ouest, vont donc devoir faire sans Beverley pour la quasi-totalité de la dernière ligne de la saison régulière.

Oladipo rechute, Miami tremble...

Du côté de Miami, c'est également de la soupe à la grimace au menu, avec la nouvelle blessure de Victor Oladipo, qui n’a eu le temps de disputer que quatre matches depuis son arrivée lors de la trade deadline. Vendredi, l’arrière du Heat a été contraint de sortir en cours de dernier quart-temps face aux Lakers, un match lors duquel il a inscrit 18 points. Après un dunk, l’ancien d’Indiana est mal retombé sur son genou droit, ce même genou droit auquel le joueur d'origine nigériane avait été gravement blessé en 2019, d’où l’inquiétude légitime de la franchise floridienne. La nature de la blessure d'Oladipo n'est pas connue, mais ESPN informe que le double All-Star ne pourra pas prendre part au road trip à l’Ouest du Heat, qui démarrera dans la nuit de dimanche à lundi contre Portland. S’en suivront des déplacements à Phoenix, Denver et Minnesota étalés sur la semaine prochaine et que le joueur qui avait débuté la saison avec le maillot des Houston Rockets sur le dos manquera également. Reste à savoir si l’homme aux 19,8 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes de moyenne par match sur l’exercice en cours sera apte dimanche 18 avril (21h30) contre les Nets. En attendant, sa franchise tremble.