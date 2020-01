NBA - Miami : D-Wade honoré le 22 février

Wade sera le cinquième maillot retiré à Miami

Après Tony Parker le 11 novembre dernier à San Antonio et en attendant Dirk Nowitzki à Dallas certainement dans les prochaines semaines, un autre joueur ayant pris sa retraite à l’issue de la saison 2018-19 va voir son maillot être retiré. Il s’agit de Dwyane Wade, qui aura droit à sa cérémonie le 22 février prochain à Miami. Le Heat n’a pas encore confirmé l’information, qui provient du journal local South Florida Sun Sentinel.Dwyane Wade, drafté par le Heat en 2003 en cinquième position (derrière ses grands amis LeBron James, Carmelo Anthony et Chris Bosh), est LE joueur emblématique de la franchise flordienne au XXIe siècle. Il y a remporté trois titres, en 2006 (MVP des Finales) avec Shaquille O’Neal, et en 2012 et 2013 avec le Big Three qu’il composait avec LeBron James et Chris Bosh. Il a également disputé deux finales, en 2011 et en 2014, perdues contre Dallas puis San Antonio.Mais le Heat avait été éliminé dès le premier tour des play-offs par Atlanta.Après avoir disputé 881 de saison régulière et 166 de play-offs avec Miami, Dwyane Wade avait décidé de quitter la Floride en juillet 2016 pour rejoindre sa ville natale, Chicago et former un trio avec Jimmy Butler et Rajon Rondo, mais les Bulls (18,3pts de moyenne pour Wade) ont été éliminés au premier tour des play-offs par Boston. Le retour dans l’Illinois a viré au fiasco, puisque D-Wade a rejoint dès septembre 2017 les Cleveland Cavaliers de son ami LeBron James.Alors âgé de 36 ans, D-Wade s’est contenté de sortir du banc lors de sa dernière saison et demie à Miami (83 matchs de saison régulière, 5 de play-offs) et a encore réussi quelques coups d’éclat comme à sa grande époque, avant de prendre sa retraite. Le n°3 de Dwyane Wade sera le cinquième maillot retiré au plafond de la salle de Miami, après le 1 de Chris Bosh, le 10 de Tim Hardaway, le 32 de Shaquille O’Neal, le 33 d’Alonzo Mourning, mais aussi le 23 de Michael Jordan, même s’il n’a jamais porté les couleurs du Heat. Emotion garantie le 22 février à l’American Airlines Arena !