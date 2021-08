NBA : Miami : Butler prolonge quatre ans

Le Heat a de quoi impressionner

Jimmy Butler a de grandes chances de terminer sa carrière sous les couleurs du Miami Heat ! Alors qu’il fêtera ses 32 ans en septembre prochain, l’arrière (ou ailier) de 2,01m a prolongé son contrat avec la franchise floridienne pour quatre ans, soit jusqu’à la fin de la saison 2025-26. Il aura alors presque 37 ans.Arrivé à Miami en provenance de Philadelphia en juillet 2019, il avait signé un premier contrat de quatre ans, qu’il a donc d’ores et déjà prolongé avant d’attendre la fin du bail, dans deux ans.« Jimmy est le point d'ancrage et le visage de notre franchise, avec Bam (Adebayo) et Kyle (Lowry). Avec Jimmy, nous avons un All-Star, un membre de la meilleure équipe défensive, un joueur complet. Il mérite ce contrat car il nous permet continuellement d’être au sommet de la Ligue. L’avoir au Heat est un gros, gros coup pour nous », s’est réjoui le président de la franchise Pat Riley., dans la bulle d’Orlando, perdues contre les Lakers. La saison suivante, le natif de Houston avait signé de meilleures statistiques (21,5pts, 6,9rbds et 7,1pds) mais le Heat, sixième de la saison régulière, est tombé dès le premier tour des play-offs, se faisant « sweeper » par les Milwaukee Bucks, futurs champions. Avec l’ossature des dernières saisons (Butler, Adebayo, Robinson, Herro…), le retour de blessure de Victor Oladipo et le recrutement de Kyle Lowry et PJ Tucker, le Heat a clairement les moyens de viser plus haut en 2021-22.