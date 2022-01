NBA - Memphis : Tillie récompensé par un contrat

Killian Tillie récompensé ! Le joueur français de 23 ans, qui ne bénéficiait jusque-là que d’un contrat « two way » avec les Memphis Grizzlies, lui permettant de faire des allers-retours entre la NBA et la G-League, a reçu un nouveau bail en ce 1er janvier. L’ailier fort (ou pivot) a en effet signé un « vrai » contrat NBA, portant jusqu’en juin 2023 et pour 2 millions de dollars. Le frère de Kevin et Kim est ainsi récompensé de son travail, lui qui a disputé 22 matchs sur les 37 joués par sa franchise depuis le début de saison. Tillie tourne à une moyenne de 3,4 points, 1,7 rebond et 0,6 passe en 13 minutes, avec une pointe à 12 points contre Houston le 11 décembre et à 6 rebonds contre les Lakers le 29 décembre. Il a également disputé plusieurs matchs avec l’équipe de G-League affiliée aux Grizzlies, le Memphis Hustle, où il a tourné à 11,5 points et 4 rebonds de moyenne en 30 minutes.

Tillie n'avait pas été drafté

Avant Memphis, Killian Tillie avait passé quatre ans en NCAA (même s’il a souvent été blessé), dans la prestigieuse équipe de Gonzaga dans l’Etat de Washington, et avait même joué la finale du championnat en 2017 avec des joueurs comme Zach Collins et Rui Hachimura, perdue contre North Carolina. Fin 2020, Killie s’était présenté à la draft mais n’avait été choisi par aucune franchise. Pourtant, les Grizzlies ont décidé de lui offrir un contrat two-way six jours après la draft. La saison passée, il a joué 18 matchs, pour une moyenne de 3,2 points, 1,3 rebond et 0,4 passe, et a reçu un nouveau contrat two-way au mois d’août. Mais le jeune Français a convaincu ses dirigeants de lui offrir un contrat plus solide, au sein d’une franchise qui occupe une très belle quatrième place de la Conférence Ouest, avec 23 victoires pour 14 défaites. Killian Tillie étrennera son nouveau contrat lundi sur le parquet de Brooklyn.