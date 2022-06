NBA - Memphis : Jenkins prolonge pour plusieurs saisons

Il y a trois ans et deux jours, Taylor Jenkins était nommé entraîneur principal des Memphis Grizzlies, après une saison passée en tant qu’assistant chez les Milwaukee Bucks (et cinq à Atlanta auparavant). Ce lundi, le Texan de 37 ans a prolongé son contrat pour « plusieurs saisons », la durée n’ayant pas été dévoilée par la franchise du Tennessee. « Taylor a fait un travail remarquable à la tête de notre équipe et cette prolongation est bien méritée. Les progrès d'une année sur l'autre sous Taylor parlent d'eux-mêmes, mais son approche axée sur la croissance, désintéressée et compétitive a été une force motrice dans l'établissement d'une culture durable. Nous sommes convaincus que Taylor nous conduira Memphis à son premier titre », a réagi le manager général Zachary Z. Kleiman.

Une très belle saison 2021-22 pour Memphis

Arrivé au même moment que Ja Morant, n°2 de la draft 2019, Taylor Jenkins a fait grandir son équipe autour de son meneur star. Lors de la première saison sous ses ordres, Memphis a fini 9eme de l’Ouest et a été éliminé par Portland lors du play-in disputé dans la bulle d’Orlando. En 2020-21, les Grizzlies ont une fois de plus terminé 9emes, et ont battu San Antonio et Golden State en play-in avant d’être éliminés par Utah au premier tour des play-offs. Et cette saison, les Grizzlies ont véritablement décollé, dans le sillage d’un Ja Morant élu meilleure progression de la saison, et après avoir terminé deuxième de la Conférence Ouest (une première dans l'histoire de la franchise) et éliminé Minnesota au premier tour, ils ont été éliminés par Golden State. A cette occasion, Memphis a égalé le meilleur bilan de son histoire (56 victoires - 26 défaites), sous les ordres d'un Taylor Jenkins élu coach du mois en 2021 et deuxième du classement du meilleur coach de la saison derrière Monty Williams, son homologue de Phoenix. La saison prochaine, avec une équipe qui aura une année supplémentaire d'expérience, l'objectif sera d'aller disputer une finale de Conférence.