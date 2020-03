NBA : Memphis crée la sensation, Houston sur le fil

Le match de la nuit : Boston – Houston

Sixième victoire de suite pour Houston, qui semble décidément très à l’aise avec son jeu tout en « small ball ». Les Rockets, quatrièmes de l’Ouest, ont frappé un grand coup en allant s’imposer 111-110 à Boston, troisième de l’Est, après prolongation. Les Celtics, privés de Kemba Walker (genou), ont pourtant compté 17 points d’avance au cœur du deuxième quart-temps, mais à la fin du troisième quart, Houston était déjà passé devant (78-81). Le dernier quart a été dominé par les Rockets, qui ont longtemps eu cinq points d’avance, et menaient encore 104-101 à cinq secondes de la fin, avant que Jaylen Brown n’envoie les deux équipes en prolongation à une seconde du buzzer (104-104). Une prolongation où Boston a mené 106-104 (grâce à Jayson Tatum, qui finira avec 32pts, 13rbds, 5pds) puis 110-109 pendant plus de deux minutes (grâce à Daniel Theis). Mais à 24 secondes, Theis a commis une faute sur James Harden (21pts), qui a donné la victoire à son équipe en rentrant ses deux lancers-francs ! Les Rockets peuvent également dire merci à Russell Westbrook, auteur de 41 points.



Le flop de la nuit : Los Angeles Lakers

Qui aurait pu miser sur une telle victoire ? Les Memphis Grizzlies, qui restaient sur cinq défaites de suite et dont la course à la huitième place avait pris un peu de plomb de l’aile, accueillaient les Lakers, larges leaders, qui les avaient battus 117-105 au Staples Center il y a une semaine. Mais ce samedi, les Grizzlies se sont réveillés, et ont infligé une petite correction aux Californiens, en s’imposant 105-88 au FedExForum. Si les Lakers ont mené de quelques points durant le premier quart, ils ont ensuite subi la marée Memphis, qui a largement dominé les deuxième et troisième quarts-temps (29-21 puis 28-20) pour compter jusqu’à 22 points, et finalement de l’emporter de 17. Jonas Valenciunas et Ja Morant ont été excellents, terminant avec deux gros doubles-doubles : 21 points et 20 rebonds pour le Lituanien, 27 points et 14 passes pour le rookie ! En face, LeBron James s’est « contenté » de 19 points et 10 passes et Anthony Davis de 15 points et 9 rebonds, mais ils n’ont pas vraiment été aidés. Une bonne claque et ça redémarre ? On le saura vite, avec un déplacement à New Orleans dès ce dimanche.



Le Français de la nuit : Evan Fournier

Cinq Français ont foulé les parquets NBA samedi, et même s’il a perdu, Evan Fournier a une nouvelle fois été le meilleur d’entre eux. L’arrière du Magic a marqué 23 points, délivré 5 passes et intercepté 4 ballons, mais la franchise floridienne s’est inclinée 114-113 à San Antonio. Fournier a eu le ballon de la victoire entre les mains à deux secondes de la fin, mais il a manqué son lay-up, et s’en est voulu énormément. "Ce n'était qu'un p** de lay-up. Je n'ai pas d'excuse", a-t-il réagi après le match, dont il termine tout de même meilleur marqueur.



Le Top 10 de la nuit : Jaylen Brown au top !





NBA - SAISON REGULIERE

Samedi 29 février 2020

New York Knicks - Chicago Bulls : 125-115

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 17 minutes de jeu, 4 points (1 sur 2 aux tirs dont 1/1 à 3pts), 2 rebonds, 4 passes, 1 ballon perdu, 4 fautes

>>> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 16 minutes de jeu, 8 points (2 sur 2 aux tirs dont 2/2 à 3pts), 1 rebond, 1 passe, 1 interception, 1 contre subi, 2 fautes



Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers : 129-117

>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas joué



Miami Heat - Brooklyn Nets : 116-113

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 18 minutes de jeu, 3 points (1 sur 5 aux tirs dont 1/4 à 3pts), 3 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre subi, 2 fautes



San Antonio Spurs - Orlando Magic : 114-113

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 30 minutes de jeu, 23 points (8 sur 16 aux tirs dont 5/10 à 3pts), 3 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 1 contre réussi, 1 contre subi, 2 ballons perdus, 3 fautes



Boston Celtics - Houston Rockets : 110-111 ap

>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué

>>> William Howard (HOU) n'a pas joué



Phoenix Suns - Golden State Warriors : 99-115

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 21 minutes de jeu, 14 points (4 sur 8 aux tirs dont 1/1 à 3pts), 7 rebonds, 5 passes, 1 contre subi, 1 ballon perdu, 2 fautes



Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers : 105-88

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers : 104-113