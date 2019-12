NBA : Match de folie à Toronto !

Lowry héros des Raptors



Kyle Lowry drops 20 of his 32 PTS in the 4th Q to lead the @Raptors back from 30 POINTS DOWN!



Chris Boucher: 21 PTS (career-high), 7 REB, 4 BLK

Rondae Hollis-Jefferson: 18 PTS, 9 REB pic.twitter.com/UKdh1UBfKh

NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 22 décembre 2019

Les Toronto Raptors pourront ajouter une nouvelle page à l'histoire de leur magnifique année 2019, qui les aura vus remporter leur premier titre de champion NBA ! Ce dimanche, la franchise canadienne a tout simplement signé le quatrième plus gros come-back de l'histoire de la Ligue, en s'imposant contre Dallas après avoir été menée de trente points : 110-107. Rien ne laissait pourtant augurer un tel scénario après le premier quart-temps, au contraire !Mais la machine texane s'est véritablement mise en route lors du deuxième quart-temps, et Dallas est passé devant à la 21eme (36-34). Portés par Jalen Brunson (21pts, 9pds) et Kristaps Porzingis (19pts, 12rbds), les Mavericks ont marché sur leurs adversaires pendant un gros quart d'heure, pour porter leur avance à 30 points (85-55), face à des Raptors complètement à la rue. (21-35 dans le troisième quart).Nick Nurse a d'ailleurs fait entrer ses remplaçants. Et l'improbable s'est produit ! Petit à petit, les champions NBA ont fait leur retard contre des Texans qui ne rentraient plus un panier.. Dallas n'a pas lâché et a mené 107-106 à 32 secondes du buzzer, avant d'encaisser les quatre derniers points de la partie, sur un dunk et deux lancers-francs de Boucher. Quel match ! Grâce à cette improbable cinquième victoire d'affilée, Toronto est troisième de l'Est, avant d'aller à Indiana dès ce lundi. Dallas, cinquième de l'Ouest, ne rejouera en revanche pas avant jeudi, et le derby contre San Antonio. De quoi avoir le temps de ressasser cette folle défaite…