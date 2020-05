En 2019, Marc Gasol a rattrapé une partie de son retard sur son frère, Pau. En quatre mois, le pivot a remporté le titre NBA et la Coupe du Monde. Ces succès ont permis au cadet de la fratrie Gasol de sortir de l'ombre de l'ancienne star des Lakers. Dix ans après, le natif de Barcelone a prouvé qu'il était capable de gagner des trophées par lui-même. Une démarche entamée dès 2008. A l'époque, tout juste médaillé d'argent aux Jeux olympiques, l'Espagnol débarquait en NBA. Ses droits, détenus par les Lakers depuis la draft 2007, ont été inclus dans un échange qui a permis à Pau de quitter Memphis pour Los Angeles.

Encore en Espagne où il jouait avec Gérone, Marc Gasol a donc croisé la route de son frère. Ils n'ont jamais joué ensemble dans la Grande Ligue. Mais ils ont pris la suite l'un de l'autre. Pendant 18 saisons consécutives, les Grizzlies ont pu compter sur un Gasol dans leur effectif. Et si le premier arrivé a régalé pendant plusieurs saisons, c'est bien le dernier parti qui a le plus marqué la franchise basée dans le Tennessee.





Marc Gasol a une place à part dans l'histoire des Grizzlies. En profitant de la voie tracée par son frère, il l'a dépassé dans toutes les catégories statistiques. Un accomplissement qui lui permet d'être aussi dans le top 10 de la franchise dans chacune de ces catégories. Un véritable exploit qui prouve à quel point l'un comme l'autre, les frères Gasol sont des joueurs complets. Grâce à un QI basket très élevé, ils ont brillé. Et désormais, l'étoile Marc est aussi resplendissante que celle de Pau. Si l'aîné a été le premier joueur de l'histoire des Grizzlies a être sélectionné au All-Star Game, Marc a été invité à trois reprises au match des étoiles. Surtout, le plus jeune des deux a eu le droit à une sélection dans la First-NBA Team en 2015. Une première dans la famille.

En quittant Memphis, les frères Gasol ont remporté le titre



L'un comme l'autre, ils ont eu besoin de quitter la franchise de leurs débuts pour accéder au panthéon de la NBA. Pau Gasol est allé joué les lieutenants de Kobe Bryant dans la quête des titres 2009 et 2010 quand Marc Gasol a été recruté par Toronto à la fin de l'hiver 2019. Un transfert qui a changé l'histoire des Raptors et celle du natif de Barcelone. Avec son expérience et son apport des deux côtés du terrain, le défenseur de l'année 2013 a accepté de se mettre au service du collectif pour permettre à la franchise canadienne de soulever le trophée Larry O'Brien. Pas aussi décisif que son grand frère, le numéro 33 des Raptors est aussi plus discret. Un trait de caractère qui n'aide pas à mettre en valeur son incroyable parcours. C'est pourtant grâce à ce succès en finale contre Golden State, que pour la première fois de l'histoire de la NBA, deux frères ont remporté une bague.



"Big Spain" a aussi prouvé qu'il était capable d'aider sa sélection nationale dans une grande compétition internationale. En 2006, Pau Gasol avait participé au premier titre mondial de l'histoire de la Roja. 13 ans plus tard, Marc Gasol était tout aussi important quand l'Espagne a gagné une deuxième médaille d'or planétaire. Un accomplissement qui n'efface pas tout ce que son grand frère a réalisé. Pau Gasol a toujours le palmarès le plus important de la famille et de meilleures statistiques en carrière, mais Marc a gagné le respect. Et malgré l'écart qui reste entre les deux joueurs, le cadet de la famille a su écrire sa propre histoire. Peut-être la plus belle réussite de celui qui est maintenant connu pour son parcours et pas grâce à son frère.