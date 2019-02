NBA : Marc Gasol est un Raptor !

C'est la course à l'armement dans la Conférence Est. Alors que les tous les regards étaient tournés vers l'avenir d'Anthony Davis, qui ne rejoindra pas les Lakers (pour le moment) et va finir la saison aux Pelicans, c'est finalement de l'autre côté du pays que les choses ont bougé. Les Sixers avaient dégainé les premiers, en récupérant Tobias Harris (Clippers) pour former un Big Four avec Ben Simmons, Jimmy Butler et Joel Embiid. Milwaukee, fort du meilleur bilan de la ligue, a ajouté de la profondeur à son secteur intérieur en récupérant Nikola Mirotic (Pelicans).

Mais c'est Toronto, 2e à l'Est juste derrière les Bucks, qui a eu le dernier mot en récupérant Marc Gasol. Le vétéran espagnol (34 ans) ne représentait plus l'avenir à Memphis, où il évoluait depuis son arrivée en NBA en 2008. Il était prévu que les Grizzlies s'en séparent, et alors que son nom a longtemps circulé du côté de Charlotte, ce sont donc les Raptors qui ont raflé la mise en échange de Jonas Valanciunas (qui jouait beaucoup moins cette saison), Delon Wright, C.J. Miles, et des 2e tour de draft.

Les Raptors récupèrent un joueur talentueux, trois fois All-Star, élu meilleur défenseur de la ligue en 2013, et encore capable de tourner 15.7 points, 8.6 rebonds et 4.7 passes de moyenne depuis le début de saison. Au Canada, l'international espagnol retrouvera son coéquipier en sélection Serge Ibaka au sein d'une équipe qui, avec en plus Kyle Lowry et Kawhi Leonard, peut rêver d'atteindre les finales NBA pour la première fois de son histoire.