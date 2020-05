NBA : Marc Eversley officiellement nommé GM des Chicago Bulls

Welcome our new General Manager, Marc Eversley!

Marc Eversley, un Canadien avec une longue expérience de la NBA

Même si la NBA est à l'arrêt, les Chicago Bulls ont décidé de ne pas rester immobile. En difficultés depuis plusieurs saisons, la franchise basée dans l'Illinois a réalisé un premier changement de taille dans son organisation.Pressenti depuis quelques jours, l'annonce a été officialisée ce vendredi par le club. Il succède à Gar Forman, un GM qui avait tenu 22 ans au sein des Bulls avant son licenciement il y a quinze jours.Marc Eversley vient pour faire de Chicago une équipe "plus consistante et qui gagne". Actuellement onzièmes de la conférence est, les Bulls sont en difficultés depuis plusieurs saisons. Le temps de la reconstruction est officiellement lancé avec un dirigeant qui a déjà passé 14 ans dans la Grande Ligue.Récemment, il avait profité de son rôle de vice-président en charge du scouting et du suivi des joueurs pour renforcer l'équipe avec des joueurs comme J.J. Redick, Jimmy Butler ou Tobias Harris. Auparavant, Marc Eversley avait eu différentes responsabilités à Toronto ou Washington. La direction des Bulls a choisi son profil notamment pour son réseau, sa faculté à construire des relations fortes au sein de l'organisation et ses qualités de dénicheur de talent. Un choix fort pour redonner un second souffle à une équipe qui a marqué l'histoire du basket.