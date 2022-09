NBA : Luwawu-Cabarrot va s'entraîner avec Phoenix, Ayayi quitte déjà Orlando

Ayayi en G-League ?

D'ici ce mardi, toutes les équipes NBA auront débuté leur camp d'entraînement, à un peu moins d'un mois du début de la saison, dont le coup d'envoi sera donné le 18 octobre par les affiches Boston - Philadelphia et Golden State - LA Lakers. Mais de nombreux joueurs n'ont toujours pas trouvé de contrat pour la saison 2022-23, à l'image des Français Timothé Luwawu-Cabarrot et Joël Ayayi. "TLC", ailier de 27 ans, a déjà connu cinq franchises (Philadelphia, Oklahoma City, Chicago, Brooklyn et Atlanta), mais aucune n'a choisi de compter sur lui sur le long terme, malgré des stats intéressantes, notamment lors de la saison 2019-20 (celle qui s'est terminée dans la bulle d'Orlando) avec Brooklyn, où il a tourné à 7,7 points de moyenne en saison régulière, et 16 lors de ses quatre matchs de play-offs.Membre de l'équipe de France vice-championne d'Europe (4,9pts, 2,4rbds et 1,1pds de moyenne en neuf matchs pendant la compétition), le Cannois va avoir l'occasion de montrer son talent, puisqu'il va participer au camp d'entraînement des Phoenix Suns. Au sein de l'équipe qui a terminé en tête de la Conférence Ouest l'an passé, avant de s'écouler lors du Match 7 des demi-finales contre Dallas, "TLC" va tenter de décrocher un contrat garanti, mais cinq autres joueurs seront testés également, et il ne reste plus que deux places à prendre dans le roster des Suns.Joël Ayayi, quant à lui, n'aura même pas la chance de montrer son talent. Recruté par Orlando le 13 septembre dernier, l’arrière (ou meneur) de 22 ans a été libéré par le Magic, mais pourrait rebondir au sein du Lakeland Magic, l'équipe de G-League de la franchise floridienne., le temps de marquer 2 points, prendre 3 rebonds et délivrer 4 passes au total, en 20 minutes de jeu.