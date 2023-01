« On va maintenir Luka sous les 50 points. Vous pouvez me citer ! » Gregg Popovich a-t-il pensé ne pas prendre trop de risques avec cette déclaration, en plaçant la barre si haute, à 50 points ? En tout cas, Luka Doncic lui a donné tort puisqu'il a terminé la rencontre avec 51 points et 9 passes décisives. C'est son troisième match à 50 points ou plus en moins de dix jours ! « C’est incroyable », a commenté son coéquipier Christian Wood. « En sept ans dans la ligue, je n’ai jamais vu personne faire ce qu’il est capable de faire. Il est sur une série incroyable. Il joue comme un MVP. C’est clairement l’un des meilleurs joueurs de la ligue. »

Le Slovène est même devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à cumuler au moins 250 points, 50 rebonds et 50 passes décisives sur cinq matches. En plus d'afficher des statistiques monstrueuses, l'ancien du Real Madrid a été décisif face aux Spurs. En manquant des lancers-francs à une seconde de la fin et en prenant son rebond offensif, privant ainsi San Antonio d'une dernière chance. « Encore une fois, Luka a été incroyable », glisse Jason Kidd. « Il nous a encore tiré d’affaire en manquant les lancers-francs en fin de match, de sorte qu’ils n’ont pas eu le temps d’organiser une action, même si au départ, il voulait les mettre. »

Fair-play, Gregg Popovich n'avait que des compliments à faire à son adversaire du soir. « Nous avons fait un bon effort d’équipe et un effort individuel sur lui, mais c’est un joueur tellement extraordinaire », déclare le coach quintuple champion NBA. « Son intelligence est hors normes. Comme tout le monde, on préfère gagner que perdre, mais je reste vraiment fier de l’effort de mes joueurs et de la façon dont ils ont continué à se battre. »