NBA - Los Angeles : Les Lakers se séparent de Doumbouya

Comme un air de déjà-vu. Selon les informations de médias américains, la franchise des Lakers de Los Angeles, qui occupe actuellement la neuvième place du classement de la conférence Ouest, avec un bilan de 27 victoires pour 34 défaites, aurait décidé de se séparer de l'un des siens. En effet, pour la deuxième fois de la saison, l'ailier (ou ailier fort) français Sekou Doumbouya, aujourd'hui âgé de seulement 21 ans et ancien des Pistons de Detroit, a donc de nouveau été coupé par la franchise basée dans l'Etat de la Californie aux Etats-Unis.

De manière plus générale, les Lakers semblent véritablement s'activer, au rayon des transferts. A ce sujet-là, ces derniers jours, a notamment été évoqué un prochain départ de DeAndre Jordan, tout comme une arrivée de DJ Augustin. En ce qui concerne Doumbouya, il était arrivé, dans un premier temps, en début de saison, avant d'être coupé. Finalement, le Tricolore était donc revenu avec un "two-way contract".

Doumbouya a joué douze rencontres en G-League depuis son retour



Ce contrat lui permettrait alors de faire des allers-retours entre la NBA mais également la G-League. Finalement, Sekou Doumbouya ne terminera donc pas la saison avec les Lakers, puisqu'il a donc été à nouveau coupé. Quand il a effectué son retour, soit le 12 janvier dernier, le Français n'a pas disputé la moindre petite minute de jeu en NBA. S'il a bel et bien évolué en G-League, avec l'équipe des South Bay Lakers, il a alors tourné à une moyenne de 6,3 points et 4,8 rebonds en 20 minutes de jeu, pour un total de douze rencontres disputées entre les mois de janvier et février 2022. En attendant, les Lakers de Los Angeles lui auraient déjà trouvé un remplaçant. Comme "two-way contract", la franchise californienne aurait porté son choix sur Wenyen Gabriel. Cette saison, ce dernier a notamment évolué au sein de la franchise des Nets de Brooklyn ainsi que de celle des Clippers de Los Angeles.