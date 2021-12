NBA - Los Angeles Lakers : Westbrook et Bradley concernés par le protocole anti-Covid

La NBA continue d'être perturbée par la pandémie de coronavirus. La franchise des Lakers de Los Angeles n'est d'ailleurs pas épargnée. En effet, ce vendredi, elle sera privée de pas moins de deux nouveaux joueurs et non des moindres. Russell Westbrook et Avery Bradley, concernés par le protocole anti-Covid, seront donc absents pour la prochaine rencontre de leur franchise, qui affrontera les Timberwolves dans le Minnesota, comme l'ont d'ailleurs indiqué les Lakers de Los Angeles eux-mêmes. Les deux joueurs étaient pourtant encore là ce mercredi, lors de la victoire des leurs contre les Mavericks de Dallas, mais les Lakers se sont donc ensuite déplacés dans le Minnesota sans eux.

Russell Westbrook and Avery Bradley have both entered the NBA’s health and safety protocols. Neither player joined the team on the flight to Minnesota.