NBA - Los Angeles Lakers : Marc Gasol frustré par l'arrivée de Drummond

Les Lakers se sont renforcés dans la raquette en accueillant ces derniers jours l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur rebondeur de la Ligue, Andre Drummond. Une arrivée qui vient clairement faire l’affaire de la franchise de Los Angeles, désireuse de faire le doublé cette année. En revanche, il y en a un, en l’occurrence Marc Gasol, qui peut se poser des questions sur la suite de sa saison. Le pivot titulaire aux 40 matchs joués sur l’exercice, et 4,8 points de moyenne soit son plus faible total depuis ses débuts en NBA, risque de voir son temps de jeu fortement diminuer. Il ne s’en est pas caché auprès du Los Angeles Times. « C'est la vie. Les choses changent, et vous devez vous adapter aussi vite que possible. Quand j'ai signé avec l'équipe, c'était pour contribuer à l’aider, surtout les deux gars principaux, pour accomplir leurs objectifs, qui sont de gagner un autre championnat. C'est une pilule difficile à avaler parce que je sais que je ne serai plus dans l'équipe à un moment donné », a-t-il lâché.

Marc Gasol rétrogradé

Le vétéran espagnol de 36 ans est conscient qu’il lui sera difficile de rivaliser face à son nouveau coéquipier qui tourne à 17 points et 13 rebonds par match cette saison. Il en a fait les frais dès le premier match de Drummond sous la tunique jaune en étant placé sur le banc. C’était jeudi contre Milwaukee mais depuis, Gasol a profité d’une légère blessure de Drummond à un pied pour refaire son apparition dans le cinq majeur, dans la nuit de vendredi à samedi, à Sacramento où son équipe l’a emporté 115-94. Toujours est-il que prochainement, peut-être au prochain match dimanche (21h30) contre les Clippers, le chassé-croisé sera de nouveau inévitable. L’entraineur des Lakers, Frank Vogel, a confié qu’il aura besoin de tous ses joueurs pour aller chercher ce deuxième titre, notamment de ses trois pivots. Marc Gasol doit également se soucier de Montrezl Harrell (15 points par match), utilisé en sortie de banc et qui aura son mot à dire dans cette lutte à trois.