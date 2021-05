NBA - Los Angeles Lakers : LeBron très remonté contre le play-in !

Ça commence à être inquiétant. Dominés par les Raptors dimanche soir (114-121), les Lakers ont enregistré un sixième revers sur leurs six derniers matchs, et sont aujourd’hui, avec un bilan de 36 succès pour 28 revers, sixièmes de la conférence Ouest, à égalité avec les Mavericks (5e) et les Blazers (7e).



Et s’ils finissent à la septième place, les champions en titre devront en passer par un « play-in tournament » pour arriver en play-offs. Et contrairement à l’an dernier dans la bulle du Disney World d’Orlando, où ce play-in avait uniquement concerné deux équipes, les Blazers et les Grizzlies, sur un match, ce sont cette fois les franchises classées entre la septième et la dixième place qui vont en découdre.



"Celui qui a inventé ça doit être viré"



Le septième va d’abord affronter le huitième, et le gagnant sera qualifié alors que le perdant aura une deuxième chance, face au vainqueur du duel entre le neuvième et le dixième. Un système qui ne plaît pas du tout à LeBron James. "Celui qui a inventé ça doit être viré", a-t-il ainsi tonné. Cela rappelle la sortie de Mark Cuban, il y a quelques semaines. Alors que son équipe était dans cette zone à play-in, le patron des Mavericks s’était emporté contre cette nouvelle formule, qui devrait pourtant rester.

Notamment car cette fin de saison est plus passionnante et serrée que jamais, et que beaucoup d’équipes ont encore quelque chose à jouer ou à espérer. Les Lakers, et les autres, vont devoir se faire une raison. James, auteur de 19 points, 7 rebonds et 6 passes pour son deuxième match de reprise après un mois et demi d’absence (cheville), et ses coéquipiers sont désormais dos au mur.



Anthony Davis (12 points, 9 rebonds et 7 passes), qui peine à retrouver toutes ses sensations après avoir manqué deux mois en raison d’une blessure à un mollet, et doit maintenant cohabiter avec Andre Drummond, a encore tiré la sonnette d’alarme, alors que les Angelenos vont croiser plusieurs cadors (Nuggets, Clippers, Suns), une équipe en grande forme (Knicks) et un concurrent direct (Blazers) lors de leur sprint final.