NBA - Los Angeles Lakers : Kuzma prolonge trois ans

Sous contrat avec les Los Angeles Lakers jusqu'à la fin de la saison 2020-21, qui débute ce mardi, Kyle Kuzma a scellé son avenir ! L'ailier (ou ailier fort) de 25 ans a signé une prolongation de trois saisons, pour 40 millions de dollars, selon ESPN. La dernière saison du contrat du natif du Michigan, 2023-24, est une "player option", c'est donc lui qui décidera s'il reste ou pas chez les Violet et Or. Drafté en 2017 en 27eme position par Brooklyn, Kuzma avait directement été envoyé aux Lakers, avec Brook Lopez, en échange de D'Angelo Russell et Timofey Mozgov. Il a vécu sa meilleure saison en termes de statistiques en 2018-19, lorsqu'il tournait à 18,7 points de moyenne en 33 minutes en étant titulaire, mais c'est lors de la saison 2019-20 qu'il a décroché son premier titre de champion NBA, en sortant du banc, en tournant à 12,8 points et 4,5 rebonds en 25 minutes en saison régulière, et à 10 points et 3,1 rebonds en 23 minutes en play-offs.

Kuzma et les Lakers débutent leur saison mardi contre les Clippers

"C'est bien pour lui. Il n'aura pas d'anxiété liée à son contrat pendant la saison, a réagi son coéquipier Anthony Davis. Maintenant, c'est fait, il peut aller de l'avant et jouer. Il a très bien joué pour nous pendant la bulle. Il fait du bon boulot des deux côtés du terrain. Nous sommes excités de l'avoir avec nous. Et je sais qu'il est excité avec nous. Et c'est un champion. Il le mérite. Je suis heureux que les Lakers lui aient offert ce contrat afin de ne pas s'inquiéter de son contrat pendant la saison". Une saison qui débutera, pour Kuzma et les Lakers, avec quatre matchs à domicile à huis clos, contre les Clippers (mardi), Dallas (vendredi), Minnesota (dimanche) et Portland (lundi). Les joueurs draftés en 2017 ont jusqu'à ce lundi pour signer une prolongation de contrat avec leur franchise.