NBA – Los Angeles Lakers : JR Smith va retrouver LeBron

Alors que Dion Waiters lui avait été préféré en février dernier, JR Smith va finalement signer chez les Lakers ! Selon ESPN, l’arrière de 34 ans va s’engager jusqu’à la fin de saison avec les Californiens, qui vont reprendre la saison NBA à partir du 30 juillet à Orlando, comme 21 autres franchises.

JR Smith était free-agent depuis l’été dernier, et la fin de son contrat avec Cleveland, dont il portait les couleurs depuis 2014, et avec qui il a été sacré champion en 2016 aux côtés d’un certain LeBron James, qu’il va donc retrouver à Los Angeles. Passé par New Orleans, Denver, New York et donc Cleveland, JR Smith (12,5pts, 3,2rbds et 2,1pds de moyenne en carrière) n’a plus joué en NBA depuis novembre 2018. Il n’avait pas réussi à trouver une franchise pour cette saison, et avait donc passé, en vain, un essai chez les Lakers en février dernier. Mais sa patience a été récompensée.

Smith remplace Bradley

JR Smith sera donc du voyage à Orlando, où il remplacera dans le roster des Lakers Avery Bradley, qui ne souhaite pas prendre de risques car son fils est sujet à des problèmes respiratoires., et cinq victoires de plus que les Clippers, et a donc de grandes chances de conserver la tête puisque les 22 franchises ne disputeront que huit matchs de saison régulière à Orlando.