NBA - Los Angeles Lakers : Davis absent au moins deux à trois semaines

Voici une nouvelle dont les Los Angeles Lakers, actuels deuxièmes de la Conférence Ouest (21 victoires - 7 défaites) se seraient bien passés. Les champions NBA en titre vont devoir faire sans leur ailier fort (ou pivot) star, Anthony Davis pendant plusieurs semaines. Le joueur de bientôt 28 ans a ré-aggravé sa blessure au tendon d'Achille dimanche lors du match perdu 122-105 par les Lakers contre Denver. Il n'a joué que 14 minutes, le temps toutefois de marquer 15 points et prendre 4 rebonds. Ce lundi, comme prévu, l'ancienne star des New Orleans Pelicans a passé une IRM, qui a révélé une ré-aggravation de sa tendinite, qui le fait souffrir depuis un moment déjà. Il sera ré-évalué dans deux à trois semaines. Cela signifie donc que Davis va manquer les matchs contre Minnesota, Brooklyn, Miami, Washington, Utah, Portland et Golden State de façon certaine, et certainement ceux contre Phoenix et Sacramento début mars, juste avant le All Star Break, qui durera du 5 au 10 mars.

Le All Star Game plus que compromis

Une pause plus que bienvenue pour Davis, qui va très vraisemblablement, selon ESPN, faire l'impasse sur le All Star Game d'Atlanta, prévu le 7 mars. Le joueur, le manager général des Lakers et son agent Rich Paul ne veulent en tout cas prendre aucun risques et attendront que la blessure soit totalement guérie pour laisser "AD" revenir sur le parquet. Au pointage de jeudi, Anthony Davis occupait la quatrième place des votes pour le All Star Game concernant les intérieurs de la Conférence Ouest, derrière LeBron James (LA Lakers), Nikola Jokic (Denver) et Kawhi Leonard (LA Clippers). Alors que les votes des fans seront clos mardi, l'homme au monosourcil va sans doute devoir laisser sa place. Celui qui a signé un contrat de cinq ans et 190 millions de dollars en décembre dernier avec la franchise californienne tourne cette saison à 22,5 points, 8,4 rebonds et 3 passes en 33 minutes et 23 matchs acvec les Lakers.