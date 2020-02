NBA - Los Angeles Lakers : Cousins s'en va, Morris arrive

On ne verra pas DeMarcus Cousins sous le maillot des Lakers ! Recruté cet été pour une saison en provenance de Golden State pour former un « Big Three » aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, le pivot de 29 ans s’était rompu le ligament croisé antérieur du genou lors d’un entraînement à Las Vegas en août. Même si la franchise californienne n’avait pas définitivement fait une croix sur lui pour cette saison jusque-là, elle va franchir le pas dans les prochaines heures en le coupant. C’est en tout cas ce qu’annoncent divers médias américains, à commencer par le très bien informé Adrian Wojnarowski.

La poisse continue pour l’ancien joueur de Sacramento et New Orleans, qui n’avait déjà joué que 30 matchs de saison régulière et 8 de Playoffs la saison passée avec les Warriors en raison d’une rupture du tendon d’Achille, puis d’une déchirure du quadriceps gauche. Si les Lakers ont décidé de se séparer de Cousins, c’est pour faire de la place à Markieff Morris, qui va arriver en provenance de Detroit, avec qui il a négocié un buy-out (c'est-à-dire être libéré de son contrat avec une diminution du salaire lui restant dû). Cette saison, l’ailier fort de 30 ans, passé par Phoenix, Washington et Oklahoma, a disputé 44 matchs avec les Pistons, pour une moyenne de 11 points et 3,9 rebonds. Il va donc pouvoir retrouver dans la Cité des Anges son jumeau Marcus, transféré de New York aux Clippers au début du mois.