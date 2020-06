NBA - Los Angeles Lakers : Bradley forfait pour Orlando, JR Smith en approche ?

Les joueurs NBA avaient jusqu’à ce mardi pour faire savoir s’ils acceptaient de se rendre à Orlando pour y terminer la saison, et après David Bertans et Trevor Ariza, un troisième joueur a décidé de ne pas aller en Floride. Il s’agit d’Avery Bradley, l’arrière des Los Angeles Lakers. Le joueur de 29 ans a invoqué à ESPN des raisons familiales. En effet, son fils de 6 ans, Liam, souffre de problèmes respiratoires et n’aurait sans doute pas été autorisé à entrer dans la « bulle » que sera mise en place à Orlando pour les joueurs et leur famille. « Je suis attaché à mes coéquipiers des Lakers et à la franchise, mais je joue d’abord au basket pour ma famille. Et en cette période, je ne peux pas imaginer prendre une décision qui pourrait exposer au moindre risque la santé et le bien-être de ma famille. Comme promis, je vais me servir de ce temps pour me concentrer sur mes projets pour aider mes communautés », a déclaré Avery Bradley à ESPN.

Des retrouvailles LeBron James - JR Smith ?

Avery Bradley, passé par Boston, Detroit, les Clippers et Memphis, était titulaire cette saison chez les Lakers, leaders de la Conférence Ouest, et tournait à 8,6 points et 2,3 rebonds de moyenne en 24,2 minutes. Sous contrat jusqu’à juin 2021, il devrait perdre 650 000 dollars en ne venant pas terminer la saison à Orlando. Il devrait être remplacé dans le cinq majeur par Kentavious Caldwell-Pope (9,5pts et 2,1rbds de moyenne cette saison). Pour remplacer Bradley, qui pourrait être coupé, dans l’effectif, les Lakers pensent à JR Smith, l’arrière de 34 ans actuellement free-agent. Toujours selon ESPN, celui qui n’a plus joué depuis novembre 2018, avec Cleveland, a discuté mardi avec les dirigeants des Lakers, et doit encore le faire ce mercredi. Il s’était déjà entraîné avec la franchise californienne en février, mais elle avait finalement misé sur Dion Waiters. Champion NBA avec LeBron James en 2016 avec les Cavaliers, JR Smith a également porté le maillot de New Orleans, Denver et New York.