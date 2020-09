NBA – Los Angeles Lakers : Anthony Davis incertain pour le Match 5

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Los Angeles Lakers vont jouer l’une de leurs premières balles de match face aux Denver Nuggets en finale de la Conférence Ouest. Les Californiens mènent 3-1 dans leur série, mais il se pourrait qu’ils doivent faire sans Anthony Davis pour le Match 5. L’ailier fort (ou pivot) de 27 ans s’est blessé à la cheville gauche à 6’44 de la fin du Match 4 jeudi, ce qui ne l’avait pas empêché de finir la rencontre, mais sa franchise l’a annoncé comme « questionnable » pour le match de samedi. Après la victoire de jeudi, l’ancien n°1 de draft avait déclaré : « Ma cheville va bien. Il reste deux jours pour voir si ça ira assez bien pour jouer. Elle s’est vraiment tordue, mais ce n’était pas si grave, ça va aller ».

Près de 29 points de moyenne en play-offs

Longtemps habitué aux blessures lorsqu’il portait le maillot des New Orleans Pelicans, Anthony Davis n’a manqué que neuf matchs lors de cette saison à rallonge avec les Lakers, dont un seul dans la bulle d’Orlando (contre Sacramento, avant le début des play-offs). Son absence serait extrêmement préjudiciable aux Lakers, puisqu’il tourne depuis le début des play-offs à 28,9 points, 9,6 rebonds, 3,6 passes et 1,2 contres de moyenne, et a notamment offert la victoire à son équipe en marquant au buzzer lors du Match 2. Mais en cas d’absence du « monosourcil », nul doute que LeBron James sera là pour porter son équipe.