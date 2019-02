NBA - Los Angeles Clippers : Tobias Harris envoyé aux 76ers !

Quelques heures après avoir inscrit le tir de la victoire face aux Hornets, Tobias Harris quitte les Clippers ! Selon ESPN et The Athletic, Los Angeles et Philadelphia ont trouvé un accord il y a quelques minutes au sujet de l'ailier de 26 ans. L'ancien du Magic file avec son ami Boban Marjanovic et Mike Scott du côté des 76ers en échange de Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala et plusieurs tours de Draft dont deux "first picks".



Un pari sur l'avenir pour les Clippers et sur le présent pour les Sixers qui ont désormais un quatuor de haute volée pour terminer la saison avec Ben Simmons, Joel Embiid, Jimmy Butler, et donc Tobias Harris ! Un "Big 4" que les dirigeants de Philly souhaiteraient conserver sur le long terme et qui doit être déjà redouté par les autres cadors de la Conférence Est... Même si pour les dirigeants des Sixers, l'été prochain ne s'annonce pas de tout repos puisqu'il faudra resigner les deux derniers cités !

Sources: Clippers and Sixers have agreed to trade Tobias Harris, Boban Marjanovic, Mike Scott for Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala, 2020 first-rounder, 2021 unprotected 1st via Miami and two second rounders. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2019