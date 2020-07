NBA – Los Angeles Clippers : Shamet positif au coronavirus

La reprise de la saison NBA, c’est dans 25 jours, et la pression monte dans les franchises qui sont confrontées à des cas de coronavirus. Ce vendredi, les Los Angeles Clippers avaient annoncé qu’ils fermaient leurs centre d'entraînement suite au test positif de l’un de leurs joueurs, et The Athletic a révélé ce samedi que le joueur en question était Landry Shamet, l’arrière de 23 ans. Et alors que les Clippers doivent se rendre la semaine prochaine à Orlando pour reprendre la saison (et un choc face aux Lakers pour re-commencer en fanfare), l’ancien joueur des Philadelphia 76ers n’est pas certain de faire le déplacement en Floride. Il devrait rester en quarantaine à Los Angeles avant de pouvoir retrouver ses coéquipiers. Cette saison, Shamet (sous contrat jusqu’en 2023) tourne à 9,7 points, 1,9 rebonds et 1,9 passes de moyenne en 27,5 minutes (47 matchs joués, dont 27 dans le cinq majeur).



A noter que la NBA a dévoilé samedi la liste des matchs d’entraînement que les 22 franchises disputeront à Orlando à partir du 22 juillet et que les Clippers, deuxièmes de la Conférence Ouest, seront opposés à Orlando le 22, Washington le 25 et Sacramento le 27. Des équipes qu’ils ont peu de chances de rencontrer en play-offs par la suite.