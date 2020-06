NBA – Los Angeles Clippers : Noah signe jusqu’en 2021

Arrivé aux Los Angeles Clippers pour un contrat de dix jours juste avant l’interruption de la saison mi-mars pour cause de pandémie de coronavirus, Joakim Noah n’avait pas eu le temps de porter le maillot de la franchise californienne. Mais l’anomalie va être réparée à partir du 30 juillet à Orlando pour la reprise de la saison, puisque le pivot français a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison. Mieux encore, selon ESPN, le joueur de 35 ans a signé jusqu’en juin 2021, mais la saison prochaine ne sera pas garantie. Ce qui signifie qu’il devra convaincre les dirigeants des Clippers lors des deux mois et demi de saison (si les Clippers vont jusqu’en finale) qui vont se jouer à Orlando, s’il veut encore porter leur maillot la saison prochaine qui, rappelons-le, devrait débuter le 1er décembre.

Rendez-vous le 30 juillet contre les Lakers



Si Ivan Zubac est le pivot titulaire des Clippers et que Montrezl Harrell et JayMychal Green sont également utilisés à ce poste, Joakim Noah devrait disposer de belles minutes pour se mettre en valeur. Lors des 42 matchs qu’il avait disputés l’an passé avec les Memphis Grizzlies, il avait tourné à 7,1 points, 5,7 rebonds et 2,1 passes de moyenne en 16,5 minutes. Si tout va bien pour le pivot français, il débutera sous le maillot des Clippers, une équipe qui peut viser le titre, avec Kawhi Leonard et Paul George dans ses rangs, dès le 30 juillet avec un choc contre les Lakers.