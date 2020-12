NBA - Los Angeles Clippers : Le jackpot pour Paul George !

Le jackpot pour Paul George ! L'ailier de 30 ans a signé un contrat maximum avec les Los Angeles Clippers, où il est arrivé à l'été 2019 en provenance d'Oklahoma City. Son agent a en effet confirmé à ESPN qu'il avait prolongé jusqu'en 2025, pour une somme totale de 226 millions de dollars à toucher ces cinq prochaines années. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2021-22 (il avait une "player option" pour la dernière saison), Paul George a en fait prolongé pour quatre ans et 190 millions de dollars. La saison 2024-25 sera une "player option" dans son contrat, c'est-à-dire que c'est lui qui choisira s'il souhaite rester chez les Clippers ou pas. Si elle a été plutôt bonne en termes de statistiques, la première saison de Paul George dans la Cité des Anges restera tout de même frustrante. Il a disputé 48 matchs de saison régulière sur les 72 qu'a disputé la franchise californienne (en raison d'une blessure à l'épaule en octobre-novembre et à la cuisse en janvier), pour 21,5 points, 5,7 rebonds et 3,9 passes de moyenne.

George a sombré contre Denver

Durant les play-offs dans la bulle d'Orlando, celui qui se surnomme "Playoffs P" a déçu autant que son équipe. Il a disputé 13 matchs, pour 20,2 points, 6,1 rebonds et 3,8 passes de moyenne, mais s'est montré incapable de venir en aide à son équipe quand elle était en perdition contre Denver en demi-finale de Conférence. Rappelons que les Clippers ont mené 3-1 dans cette série, et menaient largement dans le Match 7, avant de s'écrouler, ce qui a valu de nombreuses critiques à Paul George et Kawhi Leonard, les deux stars de l'équipe, et à Doc Rivers, le coach désormais parti à Philadelphia. Prolonger Kawhi Leonard sera d'ailleurs le prochain objectif des dirigeants des Clippers. L'ailier de 29 ans devra décider l'été prochain s'il devient libre ou s'il active sa "player option" à 36 millions de dollars. Mais il aura peut-être prolongé son contrat d'ici là...