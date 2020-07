NBA - Los Angeles Clippers : La Ligue enquête sur les activités du meneur Lou Williams

Lou Williams a-t-il du souci à se faire ? Ce jeudi, le meneur des Los Angeles Clippers avait été autorisé à quitter la bulle située à Disney World, à Orlando en Floride, dans le but de pouvoir assister à un enterrement, du côté d'Atlanta dans l'État de Géorgie. Toutefois, ce ne serait pas le seul endroit où se serait rendu le basketteur. En effet, ce samedi, ESPN affirme que la NBA pense que le joueur se serait également rendu dans un strip-club, où il aurait ainsi été photographié jeudi soir. Une photo que le rappeur Jack Harlow a publiée puis supprimée de son propre compte Instagram. Lou Williams y apparaîtrait masqué, un verre à la main. La prestigieuse Ligue a donc décidé d'enquêter sur les activités du natif de Memphis. Toujours selon ESPN, lors de son retour, l'Américain aurait affirmé avoir dîné au Magic City après l'enterrement. Revenu ce samedi auprès de sa franchise, le sportif de 33 ans doit observer désormais une période de quarantaine, dont la durée dépendra de ses réelles activités pendant ces quelques jours.

Sa période de quarantaine peut s'étirer jusqu'à deux semaines

Tout dépendra donc du résultat de cette fameuse enquête. S'il s'est fait tester quotidiennement pour le coronavirus, comme le demandent les protocoles sanitaires de la NBA en vigueur pour tout joueur quittant cette fameuse bulle, alors il ne restera que quatre jours en quarantaine, en isolement dans sa propre chambre. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra de nouveau se mêler à ses coéquipiers et à l'encadrement de sa franchise des Los Angeles Clippers. Toutefois, cette période de quarantaine peut aller jusqu'à dix voire quinze jours, selon ses réelles activités à l'extérieur et les recommandations des médecins spécialistes. Quoi qu'il en soit, son entraîneur, à savoir Doc Rivers, s'est exprimé à son sujet avant le match de préparation remporté contre Washington, et le moins que l'on puisse, c'est qu'il était visiblement agacé : « Je ne peux pas dire grand-chose sur son voyage. Je n'étais pas avec lui. De toute évidence, ces (photos) sont sorties, et c'est quelque chose que nous n'aimons évidemment pas voir et qui ne nous plaisent pas. »