NBA – Los Angeles Clippers : Harrell a aussi quitté la bulle

Au lendemain de Zion Williamson, c’est Montrezl Harrell qui est contraint de quitter Orlando. Le pivot (ou ailier fort) des Los Angeles Clippers est parti de la bulle où doit reprendre la saison NBA le 30 juillet prochain, en raison d’une « urgence familiale », a révélé le toujours bien informé Shams Charania, de The Athletic. Le motif de l’urgence n’a pas été dévoilé, mais le joueur de 26 ans reviendra dès que possible. Selon le protocole mis en place par la NBA lorsqu'un joueur quitte la bulle pour une courte période, il devra observer une quarantaine d'au moins quatre jours, qui sera prolongée s'il ne parvient pas à se faire tester tous les jours pendant son absence.

Noah à la place de Harrell ?

Avant la reprise de la saison, les Clippers doivent disputer trois matchs d’entraînement la semaine prochaine, contre Orlando, Washington et Sacramento. Reste à savoir si Harrell, qui tournait cette saison à 18,6 points et 7,1 rebonds de moyenne en 63 matchs sera revenu. Si ce n’est pas le cas, Joakim Noah, arrivé au sein de la franchise californienne pour un contrat de dix jours juste avant la suspension de la saison, et prolongé ensuite jusqu’à la fin de saison (plus une saison en option), pourrait jouer plus de minutes que prévu. Les Clippers occupent la deuxième place de la Conférence Ouest (44 victoires – 20 défaites) et peuvent encore finir entre la première et la septième place, avant de disputer les play-offs.