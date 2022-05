NBA - Los Angeles Clippers : Batum souhaite jouer encore deux ans

Une fin de carrière qui semble se rapprocher. Ce mercredi, dans les colonnes du quotidien sportif français L'Equipe, l'ailier (ou ailier fort) international français Nicolas Batum, aujourd'hui âgé de 33 ans, s'est exprimé sur différents sujets donc celui de son avenir. Celui qui porte les couleurs des Clippers de Los Angeles, depuis le début de la saison 2020-21, a une idée bien précise du moment où il tirera officiellement sa révérence, à savoir à l'issue de l'édition 2024 des Jeux d'été, qui auront lieu du côté de Paris. Soit encore deux années à passer sur les différents parquets de NBA et de ceux où l'emmènera l'équipe de France, dont il est le capitaine. Et justement, pour mettre toutes ses chances de son côté durant cette période qu'il lui reste à jouer, le natif de Lisieux, dans le département du Calvados, a décidé de faire une pause pas plus tard que l'été prochain.

"Je sentais que cela commençait à tirer..."

Ce qui signifie que les Bleus ne pourront tout simplement pas compter sur lui, dans l'optique de la 41eme édition du championnat d'Europe de basket-ball, prévue entre le jeudi 1er et le dimanche 18 septembre prochains, dans quatre pays différents, à savoir l'Allemagne, l'Italie, la Géorgie et la République tchèque : "Je sentais que cela commençait à tirer. Je ne suis pas fatigué, je sais très bien que je pourrai jouer cet été. Et je n'ai jamais dit que c'était pour me reposer, hein ! Mais j'ai envie d'être prêt. Je veux jouer encore deux ans et idéalement, ce serait : aller loin avec les Clippers, Coupe du monde, encore aller loin avec les Clippers, puis Jeux d'été de Paris et y finir ma carrière. Pour enchaîner tout cela, non-stop, je veux me (il insiste sur ce mot) préparer au mieux. Ce n'est pas farniente sur la plage !"