NBA - Los Angeles Clippers : 35 000 dollars d'amende pour Paul George

Paul George n’a pas sa langue dans sa poche, et cela peut lui causer des torts. L’ailier des Clippers et son portefeuille viennent d’en faire les frais. Mercredi, « PG13 » n’a pu se retenir de faire quelques critiques sur l’arbitrage, qu’il a trouvé très moyen contre Dallas jeudi. Un match perdu largement (105-89) par son équipe et dans lequel il a inscrit 28 points en 41 minutes. « C’est dingue de ne pas obtenir des fautes, mais c’est ainsi. Rien de nouveau. J’espère qu’on va envoyer des vidéos à la Ligue, pour qu’elle regarde ça de près. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça, c'est un tas de mensonges (ndlr : ce que dit l'arbitre). Nous ne faisons pas de flopping, nous ne nous jetons pas sur les autres joueurs », a-t-il notamment déclaré, dans des propos rapportés par ESPN, lassé que son équipe soit lésée par les officiels.

Paul George a récidivé

La Ligue, bien évidemment, a pris connaissance de ses quelques mots qui ne lui ont pas du tout plu. La National Basketball Association n’a pas laissé passer cet écart et a puni l’intéressé en lui infligeant une amende de 35 000 dollars. Adepte des critiques sur l’arbitrage, ce n’est pas la première fois que Paul George écope d’une telle sanction. L’an dernier, il a reçu une amende du même montant pour avoir dénoncé « un arbitrage maison » face à Philadelphie. Un match perdu (110-103) par les Clippers. Celui qui tourne à 23,1 points, 6,1 rebonds et 5,3 passes décisives de moyenne par match va devoir, avec ses coéquipiers, se reconcentrer sur le terrain. La franchise de Los Angeles, quatrième à l’Ouest, a perdu huit de ses treize derniers matchs. Ce petit passage à vide ne devrait pas la priver de se qualifier pour les play-offs mais elle doit hausser son niveau si elle veut aller chercher le titre cette saison.

