NBA - Los Angeles : Ayayi non conservé par les Lakers

The Los Angeles Lakers have requested waivers on Joel Ayayi, Chaundee Brown Jr., Cameron Oliver and Trevelin Queen. The Lakers roster stands at 15, including one two-way player.

Doumbouya pour le moment conservé

Joël Ayayi ne portera pas les couleurs des Lakers de Los Angeles cette saison. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la franchise de NBA, basée dans l'État de la Californie, a annoncé une liste de joueurs de son effectif actuel qui ne seront finalement pas conservés, alors que la saison régulière de la prestigieuse Ligue de basketball débute dans seulement quelques jours.« Coupé », Ayayi, qui vient de l'université de Gonzaga, non drafté, avait pourtant signé, pas plus tard que cet été, un « contrat deux voies » en faveur de la franchise où évolue ainsi notamment LeBron James.Pour le moment, Ayayi, resté plutôt discret en Summer League en tournant, en moyenne, à 4,8 points, 3 rebonds et 2,4 passes décisives, évoluera donc du côté de la G-League, soit la ligue de développement, sous les couleurs des Lakers de South Bay. A condition qu'il ne soit pas, d'ici les prochains jours, recruté par une autre franchise de la prestigieuse Ligue de basketball.et en faveur de cette même franchise. Pour le moment, il est conservé. Alors que se profile le tout début de cette saison 2021-22, il pourra ainsi donc à la fois jouer en G-League, en portant les couleurs des Lakers de South Bay, et également évoluer en NBA, en portant celles des Lakers de Los Angeles.