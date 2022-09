NBA : Lonzo Ball (Chicago) va être opéré et manquera le début de saison

Lonzo Ball (24 ans, 1,98m) manquera bien le début de saison de NBA. Comme pouvaient le craindre les Bulls en début de mois déjà, leur jeune meneur vedette ne sera pas présent pour la reprise du championnat, le 19 octobre prochain (Chicago lancera son exercice contre Miami sur le parquet du Heat). Toujours handicapé par des problèmes au genou gauche, Ball, qui avait vu 42 matchs lui passer sous le nez lors de la saison dernière, précisément en raison de ces mêmes soucis récurrents au ménisque gauche, va se faire de nouveau opérer, et ce pour la deuxième fois cette année. Le joueur avait en effet subi une arthroscopie du genou gauche déjà le 28 janvier dernier. L'ancien meneur des Lakers, déjà opéré du genou gauche plus tôt dans sa carrière, n'est toujours pas rétabli pour autant. Il va donc subir tout prochainement un débridement arthroscopique, une opération qui consiste notamment à retirer du cartilage ou des morceaux d'os endommagés.

Troisième opération au genou gauche pour Ball

Pas épargné par les blessures depuis ses débuts, Ball sera absent au moins un mois (entre quatre et six semaines, indique Chicago) une fois cette troisième opération pour lui en carrière terminée. Ce défenseur coriace également très à l'aise sur les shoots longue distance brillera donc par son absence le mois prochain à l'occasion du coup d'envoi de la nouvelle saison de NBA. Une mauvaise nouvelle pour les Bulls, qui devront donc débuter sans celui qui avait tourné lors du dernier exercice à 13 points, 5,4 rebonds et 5,1 passes de moyennes par match (il avait disputé 35 matchs). Malheureusement pour Ball, c'est un peu le (mauvais) refrain qui se répète. Depuis qu'il a débarqué dans la grande ligue, le natif d'Anaheim (Californie) n'est en effet jamais parvenu à disputer davantage de 63 matchs (sur les 82 au calendrier) en saison régulière. Absent lors des derniers play-offs, cela ne sera pas encore pour cette année vu comme c'est parti.

