NBA : Longue suspension pour Ayton

La saison pouvait difficilement plus mal pour commencer pour DeAndre Ayton, numéro un de la draft 2018. Si le pivot bahaméen a brillé, mercredi, pour son premier match, compilant 18 points et 11 rebonds face aux Kings, il va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains.

Le joueur des Suns, qui avait compilé 16,3 points et 10,3 rebonds de moyenne lors de sa saison de rookie, a en effet été contrôlé positif à un diurétique, substance réputée pour masquer des produits dopants et écopé d’une suspension de 25 matches, l’éloignant des terrains jusque mi-décembre. "Je m'excuse auprès de ma famille, des Phoenix Suns, de mes coéquipiers, des fans et de toute la communauté de Phoenix. Cette erreur n'était pas volontaire et j'ai malheureusement consommé quelque chose sans le savoir..., a-t-il fait savoir dans un communiqué. Je comprends l'impact que cela peut avoir et je m'en excuse. Je suis très déçu d'avoir fait défaut à mon équipe. Je vais continuer à travailler avec le syndicat pour obtenir un nouvel arbitrage et, espérons-le, une issue positive."

A en croire le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski, DeAndre Ayton peut en effet compter sur le soutien des joueurs puisque le syndicat des joueurs professionnels (NBPA) entend déclencher une procédure d'arbitrage visant à réduire ou à annuler la sanction de l’ancien Wildcat, mettant en avant "une ingestion de substance de manière non intentionnelle".