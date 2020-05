NBA : L'intronisation de Kobe Bryant au Hall of Fame reportée

Il faudra encore attendre un peu avant de voir Kobe Bryant rejoindre le panthéon du basket, et le Hall of Fame de la NBA. Prévu le 29 août prochain au Naismith Basketball Hall of Fame dans le Massachusetts, l’événement est reporté d’une année. « On annule, sans aucun doute » a déclaré mercredi le président du conseil d’administration du Hall of Fame, Jerry Colangelo, auprès de ESPN. « Il va falloir que cela se déroule le premier trimestre de l’année prochaine », a-t-il ajouté, ajoutant que le conseil d’administration du Hall of Fame « se réunira dans les semaines à venir et examinera les options concernant le comment, le quand et le où ».

The 2020 Basketball Hall of Fame induction ceremony featuring Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett has been moved to spring of 2021 due to the coronavirus pandemic, per Jackie MacMullan pic.twitter.com/S7W8sieILX

Garnett et Duncan aussi intronisés

Sacré cinq fois champion NBA avec les Los Angeles Lakers, Bryant a été trois fois MVP des finales NBA et 18 fois sélectionné au All-Star Game. Décédé le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère sur les hauteurs de Los Angeles, Kobe Bryant devait faire partie de la promotion 2020 des joueurs intronisés aux côtés de Tim Duncan, cinq fois titré en NBA, et de Kevin Garnett, champion en 2008 avec Boston.