NBA : Lillard prolonge jusqu'en 2027 à Portland

Par AFP July 9, 2022 09:09 Selon les termes de ce contrat qui doit être formellement signé ce weekend, le joueur de 31 ans devrait gagner 137 millions de dollars (environ 135 M EUR) au cours des trois prochaines saisons avant la prolongation pour les campagnes 2025-26 et 2026-27, indiquent ESPN et The Athletic.