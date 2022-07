NBA : Lillard prolonge, Harden baisse son salaire

Le "sacrifice" de Harden

Pour la première fois depuis 2013, Portland n'a pas joué les play-offs, Damian Lillard n'a disputé que 29 matchs durant la saison en raison d'une blessure, et son compère CJ McCollum est parti à New Orleans durant l'hiver. Cela aurait pu être le moment pour le meneur de bientôt 32 ans (il les fêtera vendredi prochain) de tourner une immense page et quitter l'Oregon. Mais Damian Lillard a décidé de rester fidèle à la franchise qui l'a drafté en 2012 en sixième position.Perturbé par une pubalgie et opéré en janvier dernier, Damian Lillard a tourné à 24 points, 7,3 passes et 4,1 rebonds de moyenne cette saison avec les Blazers, qui ont terminé treizièmes de la Conférence Ouest. La franchise va désormais retenter de reconstruire autour de sa star, d'Anfernee Simmons, de Jusuf Nurkic ou encore de Jerami Grant, arrivé au début du mois en provenance de Detroit.Une autre superstar de la Ligue va signer un nouveau contrat de deux ans, mais dans des conditions différentes. Il s'agit de James Harden, arrivé cet hiver à Philadelphia en provenance de Brooklyn. L'arrière ou meneur, qui fêtera ses 33 ans fin août, a récemment refusé de valider sa "player option" à 47,4 millions de dollars, afin de signer un autre contrat. Il va finalement prolonger de deux ans avec les 76ers, mais pour un salaire inférieur de 15 millions de dollars.En 21 matchs avec Philadelphia, Harden a tourné à 21 points, 10,5 passes et 7,1 rebonds de moyenne en saison régulière et 18,6 points, 8,6 passes et 5,7 rebonds en 12 matchs de play-offs, mais les 76ers ont été éliminés en demi-finales de Conférence par Miami.