NBA : Lillard et Siakam à l'honneur

Même si le monde de la NBA est toujours sous le choc après la disparition tragique de Kobe Bryant, les traditions perdurent avec, comme chaque lundi, l’annonce des meilleurs joueurs de la semaine passée (une distinction que Kobe Bryant avait reçue à 33 reprises, entre 2000 et 2013). Et cette fois, les heureux élus se nomment Damian Lillard et Pascal Siakam. Le meneur de Portland (29 ans) a signé une semaine statistique individuelle assez folle, avec, dixièmes de la Conférence Ouest. Avec 61 points contre Golden State, 47 contre Dallas et 50 contre Indiana, il était tout simplement inarrêtable cette semaine ! Quant à l’ailier fort de Toronto (25 ans), qui a remporté ses quatre matchs avec les Raptors, deuxièmes de la Conférence Est, il a tourné à, avec notamment un gros match à 35 points et 8 rebonds contre San Antonio dimanche. C’est la huitième fois que Damian Lillard est élu joueur de la semaine (la première cette saison), alors que pour Pascal Siakam, c’est la troisième (la deuxième cette saison après la semaine du 11 novembre).