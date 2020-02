NBA : Lillard encore en feu contre Utah

Le match de la nuit : Boston - Philadelphia

Boston, 3eme, recevait Philadelphia, 6eme, dans un choc de la Conférence Est-ce samedi, et il n’y a pas eu photo. Pourtant privés de Kemba Walker, touché au genou, les Celtics ont dominé le match de bout en bout pour s’imposer 116-95 (59-51, mt). Ils ont notamment réussi un excellent troisième quart-temps, remporté 27-16, qui leur a permis de s’envoler. En l’absence de Walker, Jaylen Brown a pris les choses en mains, avec 32 points au compteur (malgré un 1/10 à 3pts) et 9 rebonds, alors que Jayson Tatum a joué 25 points. En face, Ben Simmons (23pts, 9rbds, 5pds) a fait son match, tandis que Joel Embiid est passé complètement à côté, avec 11 points à 1 sur 11 aux tirs (0/4 à 3pts).





Le MVP de la nuit : Damian Lillard

61, 47, 50, 36, 48, 51. Ce ne sont pas les chiffres du loto, mais le nombre de points marqués par Damian Lillard lors de ses six derniers matchs ! Les Blazers ont signé une quatrième victoire de suite face à Utah, qui encaisse de son côté sa quatrième défaite d’affilée : 124-107. Mené pendant une grande partie de la première mi-temps, Portland a commencé à inverser la tendance juste avant la pause (63-53), avant de s’envoler au retour des vestiaires, pour compter jusqu’à 21 points d’avance. Et Damian Lillard a encore été stratosphérique, avec 51 points en 36 minutes : 17 sur 29 aux tirs, dont 9/15 à 3 points, et 8 sur 8 aux lancers-francs (25pts pour Donovan Mitchell côté Jazz). Le meneur de 29 ans devient ainsi le premier joueur de l’histoire à marquer plus de 6 tirs à 3 points sur 6 matchs consécutifs, et à tourner à une moyenne de 45 points et 10 passes sur 6 matchs. Grâce à cette nouvelle performance du meilleur joueur de la semaine dernière, les Blazers sont neuvièmes de la Conférence Ouest avec seulement une victoire de retard sur Memphis.

Le flop de la nuit : Indiana

Les Pacers tombent de haut ! Confortablement installés à la cinquième place de la Conférence Est, ils ont chuté à domicile contre l’antépénultième, New York. Les Knicks sont allés s’imposer 92-85 dans l’Indiana, dans un match qu’ils ont assez largement mené en première mi-temps (39-50, mt), avant que les Pacers n’égalisent et prennent deux points d’avance au début du dernier quart (74-72, 37eme). New York, emmené par un bon Marcus Morris (28pts, 6rbds) a bien géré le dernier quart (14-20) pour aller décrocher sa 14eme victoire de la saison. Pour son deuxième match après son retour de blessure, Victor Oladipo termine avec 7 points en 22 minutes (2 sur 14 aux tirs), seul Domantas Sabonis (25pts, 8rbds) ayant dépassé les 12 points côté Pacers lors de ce match.

Le Français de la nuit : Ian Mahinmi

Un seul Français a joué et gagné ce samedi, et il s’agit de Ian Mahinmi. Le pivot de 33 ans a apporté sa contribution à la victoire 113-107 de Washington (10eme de l’Est) contre Brooklyn (7eme) en marquant 8 points, captant 6 rebonds et réussissant 3 contres en 22 minutes. Les Wizards ont pourtant été menés pendant la majeure partie de la rencontre, mais ils ont fini par un 7-1 (dont 5 points de Bradley Beal, qui finit à 34) dans les deux dernières minutes. A noter que Kyrie Irving, si brillant vendredi, est sorti à 5’29 de la fin pour cause d’entorse au genou droit. Les premières radios n’ont rien révélé mais il passera une IRM ce dimanche.



NBA - SAISON REGULIERE

Samedi 1er février 2020

Orlando Magic - Miami Heat : 89-102

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 34 minutes de jeu, 12 points (3 sur 13 aux tirs dont 2/7 à 3pts), 1 rebond, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre subi, 3 ballons perdus, 2 fautes



Indiana Pacers - New York Knicks : 85-92

>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas joué



Washington Wizards - Brooklyn Nets : 113-107

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 22 minutes de jeu, 8 points (4 sur 9 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 6 rebonds, 1 passe, 1 interception, 3 contres réussis, 2 contres subis, 1 ballon perdu, 3 fautes

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) n'a pas joué



Boston Celtics - Philadelphia 76ers : 116-95

>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué



San Antonio Spurs - Charlotte Hornets : 114-90

>>> Nicolas Batum (CHA) n'a pas joué



Portland Trail Blazers - Utah Jazz : 124-107

>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas joué

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 32 minutes de jeu, 6 points (1 sur 4 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 11 rebonds, 2 passes, 1 interception, 3 contres réussis, 1 contre subi, 1 ballon perdu, 4 fautes



Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves : 118-106

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers : 113-129

Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors : 112-131

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks : 123-100