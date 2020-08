NBA : Lillard élu MVP de la bulle

Le titre de MVP devait se jouer se jouer entre Damian Lillard et Devin Booker, et c’est finalement le meneur de Portland qui a été récompensé, à l'unanimité, au détriment du meneur de Phoenix. Samedi soir, la NBA a dévoilé ses récompenses attribuées suite aux matchs de classement (huit par équipe) disputés dans la bulle d’Orlando et « Dame » a donc été élu meilleur joueur, quelques minutes avant de débuter le play-in contre Memphis, qui a vu Portland s’imposer 126-122 et donc rejoindre les Los Angeles Lakers au premier tour des play-offs.

A Orlando, le meneur de 30 ans est tout simplement inarrêtable. Sur les huit matchs de classement (6 victoires, 2 défaites), il a tourné à 37,6 points et 9,6 passes de moyenne, avec une pointe à 61 points (record en carrière égalé) contre Dallas et 16 passes contre Dallas ! Damian Lillard a été classé à la première place par l’ensemble des 22 journalistes (tous présents dans la bulle) ayant voté. Devin Booker (30,5pts et 6pds de moyenne dans la bulle), meneur d’une équipe de Phoenix surprenante, qui a remporté ses huit matchs, termine quant à lui deuxième, et TJ Warren (31pts, 6,3rbds), l’ailier des Indiana Pacers, troisième. Si Booker n’a pas été récompensé pour l’inattendu sans-faute des Suns (qui n’avaient pas remporté huit matchs de suite depuis dix ans !), son coach Monty Williams a quant à lui été désigné meilleur entraîneur de la bulle, devant celui de Portland Terry Stotts et celui de Brooklyn Jacque Vaughn.

Giannis et Kawhi dans le deuxième cinq

Deux cinq majeurs ont également été désignés. Dans le premier, on retrouve Damian Lillard (Portland), Devin Booker (Phoenix), Luka Dončić (Dallas), James Harden (Houston) et T.J. Warren (Indiana). Et dans le deuxième, figurent Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Kawhi Leonard (LA Clippers), Kristaps Porzingis (Dallas), Caris LeVert (Brooklyn) et Michael Porter Jr. (Denver). Désormais, place aux play-offs !