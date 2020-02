⌚️ D ⌚️ A ⌚️ M ⌚️ E ⌚️ pic.twitter.com/9ZI6YPdzJC

LeBron James se réjouissait d’avoir sélectionné celui qui tournait "à plus de 50 points de moyenne sur les sept derniers matchs". La star des Lakers, l’un des deux capitaines du All-Star Game avec Giannis Antetokounmpo, avait encore retenu Damian Lillard dans son équipe , sans même le nommer. Juste en citant les récents états de service du meneur de Portland, et en désignant son poignet, et sa montre imaginaire, tout en lâchant le gimmick de Lillard : "It’s Dame time".Mais ce ne sera pas "l’heure de Dame" cette année à Chicago. En tout cas pas sur le parquet . Touché à la cuisse droite mercredi dernier, lors de la défaite de son équipe chez les Grizzlies (111-104),"Ma santé passe en premier. J’ai tout de suite su que je ne pourrais pas jouer. Mais je serai quand même là", avait annoncé à Memphis celui qui sera remplacé par Devin Booker D’après Chris Haynes de Yahoo, il viendra surtout… pour rapper samedi, comme c’était convenu. Car si beaucoup de joueurs se sont essayés au genre, avec plus ou moins de succès, Lillard, sous le pseudonyme de "Dame D.O.L.L.A." prend lui les choses très au sérieux, et a déjà sorti trois albums."Dame D.O.L.L.A." aura donc encore l’occasion de le prouver ce week-end, alors que beaucoup rêvent d’une battle en direct face à Shaquille O'Neal, deux hommes qui s’étaient accrochés publiquement sur leurs qualités rapologiques respectives…