NBA : L'hommage de Vanessa Bryant à Kobe pour leur anniversaire de mariage

Elle multiplie les hommages. Ce samedi, alors qu'ils auraient dû fêter leur 19eme anniversaire de mariage, Vanessa Laine Bryant n'a pas oublié d'avoir une pensée pour Kobe, décédé dans un accident d'hélicoptère en janvier dernier. Dans un message particulièrement touchant posté sur son compte Instagram officiel, elle a ainsi écrit : « Mon roi, mon cœur, mon meilleur ami. Joyeux 19eme anniversaire de mariage, tu me manques tant. J'aimerais que tu sois là pour me prendre dans tes bras, je t'aime. »Le 26 janvier dernier, l'hélicoptère dans lequel avaient pris place Kobe Bryant (41 ans), quintuple champion NBA et légende des Los Angeles Lakers avant de prendre sa retraite en 2016, et sa fille Gianna (13 ans) s'était écrasé. Ce vendredi, la Ligue professionnelle américaine de basket féminin (WNBA) a annoncé la création du trophée Kobe et Gigi Bryant pour aider au développement du basket féminin aux Etats-Unis.