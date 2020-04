NBA : L'hommage à « Jackie » Towns, la mère de Karl-Anthony morte du coronavirus

NEWS: Statement from the Minnesota Timberwolves on Jacqueline Towns: pic.twitter.com/j6iSoaZvo0

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/nba-une-bagarre-eclate-entre-joel-embiid-et-karl-anthony-towns-CNT000001kFABE.html"][/EMBED]La mère de Karl-Anthony Towns, la star des Minnesota Timberwolves, est décédée lundi du coronavirus. La famille a communiqué sous forme d'hommage : « Jackie, comme elle était affectueusement connue de nous et de ses amis, combattait le virus depuis plus d'un mois. Elle était tellement de choses pour tellement de gens : une femme, une mère, une fille, une grand-mère, une soeur, une tante et une amie. Elle était une source de force incroyable, fougueuse, attentionnée et extrêmement aimante, elle touchait tous ceux qu'elle rencontrait. Sa passion était palpable, son énergie ne sera jamais remplacée. », « également atteint du virus ».Dans la foulée, la franchise a posté à son tour un message : « Depuis plus de quatre ans que nous avions la chance de connaître Jackie, elle était devenue une membre de notre famille. Sa passion pour la vie et pour sa famille était palpable. En tant que fan n°1 de son fils, elle lui apportait une énergie constante et positive. La NBA, les équipes et les joueurs nous ont rejoint dans le soutien à la famille, nous les en remercions. »Karl-Anthony Towns avait révélé le combat de sa mère il y a trois semaines, en profitant pour rappeler à chacun de respecter la distanciation sociale. C'est pour elle qu'il avait choisi de représenter la République Dominicaine.