NBA : Les Warriors veulent garder Draymond Green

Draymond Green a donc décidé de ne pas activer l'option de sa dernière année de contrat avec les Warriors. Ce qui signifie qu'il est désormais libre de signer où il le souhaite. Son agent a expliqué qu'il allait échanger avec Golden State mais aussi que toutes les options étaient ouvertes. Quelques heures après cette annonce, Mike Dunleavy Jr., le nouveau directeur sportif des Warriors, était présenté à la presse.

Le dirigeant a donc évidemment réagi à cette nouvelle. « On veut vraiment que Draymond revienne avec nous », dit-il. « Avec ce qu’il représente pour cette équipe, cette franchise, pour gagner à haut niveau, on a le sentiment qu’on doit l’avoir avec nous. »

La franchise veut conserver l'intérieur, quadruple champion et maillon essentiel de la réussite des Warriors depuis plus de dix ans maintenant. Même si, après l'incident avec Jordan Poole l'an dernier (Green avait frappé son coéquipier à l'entraînement), l'équipe va devoir retrouver confiance.

« Le reste de l’effectif aura probablement besoin de mieux jouer ensemble, de se connecter. Il va falloir qu’on arrive à résoudre cela pendant l’intersaison », explique Mike Dunleavy Jr. « De manière interne également, on doit travailler ensemble. Regardez les champions, les Nuggets, ils étaient tous au diapason. Comme nous, en 2022. On peut revivre ça et, avec notre talent, cela nous donnera une chance de nous battre pour le titre. »